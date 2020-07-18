AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عبر 6 رحلات طيران.. 1060 عاملا مصريا من العالقين بالكويت يعودون إلى البلاد اليوم

السبت 18/يوليه/2020 - 10:19 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين
تعبر مطار الكويت الدولي، 15 رحلة طيران تحمل علي متنها  3135 راكبا إلي مطارات 7 دول: مصر ، والإمارات ، وبنجلاديش، ولبنان، والهند ، ،وباكستان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 6  رحلات تقل  1060 عاملا مصريا من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم السبت، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ  6 سوف تصل إلي مطارات  القاهرة ،  وسوهاج، أسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات  مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم  السبت الموافق   18 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1060 عاملا. 

وقال إن الرحلة الأولى علي طيران المصرية، رقم 2011  قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار  القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية علي الكويتية رقم  541 قيام من مطار الكويت  14:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها  190 عاملا ، والرحلة الثالثة علي فلاي ايجبت رقم  5086  قيام من مطار الكويت 15:00 وتصل مطار أسيوط وعلي متنها 290 عاملا.  

أما الرحلة الرابعة  علي طيران  العربية - مصر رقم 722  قيام من الكويت 18:45 ، وصل لمطار القاهرة وعلي متنها  145 عاملا، والخامسة  علي الجزيرة  رقم  1733  قيام من الكويت  19:50 وصول مطار القاهرة، وعلي متنها 145 عاملا ،  والرحلة السادسة علي طيران  الجزيرة رقم   1713 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج، وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقل 3479 فردا.. وصول 17 رحلة للعاملين المصريين العالقين بالكويت اليوم

وصول 8 رحلات تقل 1160 عاملا مصريا من العالقين بالكويت اليوم

وصول 9 رحلات تقل 1275 عاملا مصريا من العالقين في الكويت..اليوم

وصول 8 رحلات طيران تقل 1435 عاملا مصريا من العالقين بالكويت..اليوم

تلقاها مكتب التمثيل العمالي.. اليوم وصول 8 رحلات طيران تقل 1470 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

عبر 7 رحلات طيران.. 1215 عاملا مصريا من العالقين بالكويت يعودون إلى البلاد ..اليوم

ترشيحاتنا

دعاء المذاكرة من 32 كلمة يساعدك على الحفظ والفهم والتذكر

نجلاء بدر تبدأ تصوير حكاية أبيض وردي من مسلسل إلا أنا بعد عيد الأضحى

أسعار الذهب اليوم

روحاني يعلن مفاجأة صادمة: 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس كورونا

موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس هذا الأسبوع.. فيديو

AdvertisementS

لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

إخماد حريق في عقار بشارع الموسكي.. صور

التصالح مع مخالفات المباني.. 10 مستندات بالقانون لحماية عقارك من الإزالة

بعد صورة المايوه.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم السبت 18-7-2020

بعد إعلانها الانفصال عنه بسبب الخيانة.. صديق المقريف يكذب رواية روان حسين

الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس هذا الأسبوع.. فيديو

والدة طفلة أوسيم المشنوقة: بنتي اتخطفت واتقتلت ومشوفتهاش.. آخرة مرة رقصت على عود البطل وشربت عصير.. فيديو وصور

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل الهجوم على الخطيب.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي.. شكوى جديدة من كهربا ضد الزمالك

اليوم.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي

يغفل عنه كثيرون.. الإفتاء: هذا العمل يسترك الله به يوم القيامة

المالية: صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة اعتبارًا من بعد غد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السيلفي رفقة أحمد العوضي.. 10 صور تكشف جمال فساتين ياسمين عبد العزيز

تنافس أفخم سيارات في العالم.. مواصفات هيونداي فينيو 2020 hyundai venue الجديدة.. شاهد

في أقل من شهر.. 5 حيل تساعدك في الحصول على جسم رشيق