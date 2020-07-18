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أخبار العالم

انفجار ضخم يهز ولاية لوجر الأفغانية وسماع دوى إطلاق نار

السبت 18/يوليه/2020 - 10:10 ص
انفجار ضخم يهز ولاية
انفجار ضخم يهز ولاية لوجر الأفغانية وسماع دوي إطلاق نار
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سمر صالح
نشر موقع "العربية نت" اليوم السبت نبأ عاجل حول وقوع انفجار ضخم في ولاية لوجر شمالي العاصمة الأفغانية، وسماع أصوات إطلاق نار بمحيط الانفجار في لوجر الأفغانية.

يذكر أن ما لا يقل عن أربعة من أفراد قوات الأمن الأفغان لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون في اشتباك مسلح مع مسلحي طالبان في إقليم بجلان بشمال أفغانستان يوم الأحد الماضي.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الحادث وقع في منطقتي تشيشماي شير وباغ الشمال على الطريق السريع بين مقاطعتي بجلان وسامانجان عندما هاجم المسلحون الجنود.

ووفقًا لقائد عسكري، فإن طالبان تكبدت أيضًا خسائر أثناء الاشتباكات.، ولم تعلق الحركة بعد على الحادث.
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