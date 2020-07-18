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برلمان

برلماني: خفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع يعطى الفرصة للمنافسة فى الأسواق الخارجية

السبت 18/يوليه/2020 - 10:34 ص
مصنع
مصنع
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فريدة محمد

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن ما تشهده صناعة الغاز الطبيعي سواء المتعلقة بالإنتاج والتنقيب والاكتشافات أو تعظيم الاستفادة من تلك الثروات حاليا بمثابة فرص للنمو غير مسبوقة.


وأوضح أن تخفيض أسعار الطاقة للشركات الصناعية في مصر أصبح حتميا لتنشيط هذا القطاع الحيوي ليساعد على استمرار معدلات النمو الاقتصادية، وأن التخفيض المطلوب ينعكس بشكل إيجابي على حجم التكلفة.


وأشار إلى أن خفض أسعار غاز المصانع يدعم الإنتاج وليس الاستهلاك وسيعود على الصناعة بآثار إيجابية، على رأسها زيادة القدرة التنافسية والتصدير للخارج، فخفض الأسعار أو مراجعتها وربطها بالأسعار العالمية يعطى الفرصة للمنتج المصرى للمنافسة فى الأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعة وتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير فرص عمل وبناء صناعات وطنية لها القدرة على المنافسة ورفع شعار صنع فى مصر فى الأسواق الخارجية.


وطالب النائب بخلق حوار من جانب الحكومة مع الصناع حول نسبة التكاليف وخفض أسعار الغاز، بهدف دعمهم والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الحالية وأزمة تفشى فيروس "كورونا" التي تسببت في كثير من الخسائر لكثير من القطاعات.

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