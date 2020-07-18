AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

للمواطن المصري.. مستشار كلية القادة والأركان: اطمئن ورائك قوات مسلحة هي درع وسيف الوطن

السبت 18/يوليه/2020 - 10:50 ص
اللواء محمد الشهاوي
اللواء محمد الشهاوي
Advertisements
نورهان رأفت
قال اللواء محمد الشهاوي ، مستشار كلية القادة والأركان ، إن الرسالة الأكثر أهمية، والتي وصلت للشعب الليبي ، والعالم ، هي سعي مصر لحل الأزمات بـ الحل السياسي في المقام الأول ، والذي بدأ بـ "إعلان القاهرة" .

وأضاف شهاوي ، خلال حواره، لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى ، أن خطاب الرئيس السيسي ، للمقاتلين ، بالمعسكر الغربي، أوصل الرسالة الثانية وهي أن الجيش المصري أقوي جيش ، في المنطقة.

وأكد مستشار كلية القادة والأركان ، أن استقرار ليبيا ، والوصول بها لبر أمان ، من أستقرار الأمن القومي المصري والعربي، لافتا إلى أن جيش مصر ، هو مركز ثقل الجيوش بالمنطقة.

وعلى جانب أخر ، أوضح "الشهاوي " ، أنها ليست المرة الأولى ، التي تدافع  فيها مصر عن أمنها القومي ، خارج الحدود ، ونفذت بعد الضربات الجوية في أراضي ليبية ، في عامي 2015 ، و2016 ، ضد مرتزقة ، يمارسون عنف على المصريين.

كما وجه "الشهاوي " رسالة ، للشعب المصري ، بأن يطمئن فورائه قوات مسلحة ، تمثل درع وسيف للوطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير: الحياة لن تتوقف بسبب وباء كورونا.. فيديو

حرب بلا هوادة ضد الإرهاب .. الشهاوي: مصر تمتلك أحدث أجهزة الكشف عن المتفجرات

الشهاوى: مصر حملت شعار يد تبنى ويد تحمل السلاح.. فيديو

ترشيحاتنا

اهتمام عالمي حول اكتشاف قصة المومياء الصارخة وسر وفاتها.. تفاصيل

هل المال المدخر للحج عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب

بعد السيلفي رفقة أحمد العوضي.. 10 صور تكشف جمال فساتين ياسمين عبد العزيز

تداول فيديو ساخر للرئيس أردوغان للهجوم على سرت والجفرة

مرقص عادل يقارب على الانتهاء من مونتاج فيلم الهجام

6 شهور مجانا.. بشرى بشأن تأشيرات الوفود السياحية.. فيديو

AdvertisementS

لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

بعد صورة المايوه.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها

إخماد حريق في عقار بشارع الموسكي.. صور

التصالح مع مخالفات المباني.. 10 مستندات بالقانون لحماية عقارك من الإزالة

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم السبت 18-7-2020

والدة طفلة أوسيم المشنوقة: بنتي اتخطفت واتقتلت ومشوفتهاش.. آخرة مرة رقصت على عود البطل وشربت عصير.. فيديو وصور

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل الهجوم على الخطيب.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي.. شكوى جديدة من كهربا ضد الزمالك

اليوم.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي

المالية: صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة اعتبارًا من بعد غد

الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس هذا الأسبوع.. فيديو

بعد إعلانها الانفصال عنه بسبب الخيانة.. صديق المقريف يكذب رواية روان حسين

بعد السيلفي رفقة أحمد العوضي.. 10 صور تكشف جمال فساتين ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل ما تشتريها.. تعلمي طريقة عمل الطحينة البيتي.. فيديو

أغربها زيت شجرة الشاي.. طرق طبيعية فعالة للتخلص من الكحة

بعد السيلفي رفقة أحمد العوضي.. 10 صور تكشف جمال فساتين ياسمين عبد العزيز