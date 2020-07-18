للمواطن المصري.. مستشار كلية القادة والأركان: اطمئن ورائك قوات مسلحة هي درع وسيف الوطن

قال اللواء محمد الشهاوي ، مستشار كلية القادة والأركان ، إن الرسالة الأكثر أهمية، والتي وصلت للشعب الليبي ، والعالم ، هي سعي مصر لحل الأزمات بـ الحل السياسي في المقام الأول ، والذي بدأ بـ "إعلان القاهرة"





وأضاف شهاوي ، خلال حواره، لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى ، أن خطاب الرئيس السيسي ، للمقاتلين ، بالمعسكر الغربي، أوصل الرسالة الثانية وهي أن الجيش المصري أقوي جيش ، في المنطقة.





وأكد مستشار كلية القادة والأركان ، أن استقرار ليبيا ، والوصول بها لبر أمان ، من أستقرار الأمن القومي المصري والعربي، لافتا إلى أن جيش مصر ، هو مركز ثقل الجيوش بالمنطقة.





وعلى جانب أخر ، أوضح "الشهاوي " ، أنها ليست المرة الأولى ، التي تدافع فيها مصر عن أمنها القومي ، خارج الحدود ، ونفذت بعد الضربات الجوية في أراضي ليبية ، في عامي 2015 ، و2016 ، ضد مرتزقة ، يمارسون عنف على المصريين.





كما وجه "الشهاوي " رسالة ، للشعب المصري ، بأن يطمئن فورائه قوات مسلحة ، تمثل درع وسيف للوطن.