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فن

مرقص عادل يقارب على الانتهاء من مونتاج فيلم الهجام

السبت 18/يوليه/2020 - 10:31 ص
فيلم الهجام
فيلم الهجام
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أحمد إبراهيم
كشف المخرج مرقص عادل عن آخر تصورات فيلمه الجديد الهجام والذى يقوم ببطولته الفنان أحمد عبد الله محمود ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال مرقص عادل لصدى البلد إن العمل يتبقى فيه بعض اللمسات الأخيرة الخاصة بالمونتاج وعملية المكساج والتحميض ليكون جاهز للعرض فى اقرب وقت ممكن حيث لم يتم تحديد موعد لعرضه.

وأضاف مرقص قائلا العمل ينتمى إلى نوعية أعمال البطولة الشبابية حيث يقوم ببطولته كل من أحمد عبد الله محمود وعمر الشناوى كما لأن العمل تدور احداثه فى اطار التشويق والإثارة حول عالم الجريمة حيث يتم البحث عن القاتل الحقيقى ووسط هذا الإطار نكشف بعض التفاصيل الإنسانية.

يذكر أن العمل يشارك فى بطولته كل من عايدة رياض ومحسن محيى الدين ومحسن منصور ومحمود فارس  
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