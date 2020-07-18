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توك شو

معاه كان أحلى بكتير.. حفيد الراحل مدبولي: كنا بنستناه ييجي ناكل معاه

السبت 18/يوليه/2020 - 10:59 ص
الفنان الراحل عبد
الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي
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نورهان رأفت
أوضح حفيد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، مقدار حب أحفاده له، موضحا أنه على الرغم من أنهم كانوا ينتهون من تناول الطعام ليناموا مبكرا، إلا أنهم كانوا ينتظرونه ليأكلوا معه، معقبا: "الأكل معاه كان دايما أحلى بكتير".


وقال حفيد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، خلال حواره المسجل لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إنه كان دائم التشجيع لأحفاده، سواء بخصوص التعليم، أو لعب الرياضة.


وأضاف حفيد الراحل مدبولي أنه اصطحبه معه للموسيقار الكبير عمار الشريعي، لأنه كان يحب العزف على الجيتار.


وأوضح أن الراحل مدبولي لم يكن يحب الجلوس لوحده في أيام الإجازات، بل كان متعلقا بالجلوس مع أحفاده.

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