تحذير عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة: الساعات الديجيتال ممنوعة في اللجان غدا
السبت 18/يوليه/2020 - 10:49 ص
الساعات الديجيتال
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرا عاجلا لطلاب الثانوية العامة 2020 ، أكدت فيه أنه لن يتم السماح غدا لأي طالب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة مرتديًا أي نوع من أنواع الساعات الديجيتال (Smart).
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وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نائب وزير التعليم، إنه سيتم السماح لطلاب الثانوية العامة فقط بارتداء الساعات العادية غدا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2020.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الأحد الموافق 19 يوليو 2020، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).
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كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياءوالجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).
ويحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قبل كل امتحان ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات وللاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن امتحانات الثانوية العامة تسير حتى الآن بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات.