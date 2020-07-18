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حوادث

بعد احتراق محل ومخزن.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ منطقة الموسكى من كارثة

السبت 18/يوليه/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
انقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة منطقة الموسكى من كارثة محققة ، بعد ان اشتعلت النيران فى محل تجارى وامتدت النيران الى مخزن ، الا ان التحرك السريع لقوات الحماية والتعامل الفورى مع البلاغ حال دون وقوع كارثة.

وامر اللواء اشرف الجندى مدير أمن القاهرة بتحرير محضر واخطار النيابة العامة التى كلفت المعمل الجنائى بسرعه الانتقال لتحديد سبب الحريق وحسر التلفيات ، فيما استعجلت النيابة تحريات المباحث لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .

البداية كانت عندما تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل محل ملابس ومخزن جلود بشارع الموسكى .

على الفور تم توجيه ٤ سيارات اطفاء الى مكان البلاغ باشراف اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة ، وتم محاصرة كرات اللهب قبل ان تمتد لباقى المحلات والمخازن المجاورة ، دون اصابات.
بعد احتراق محل ومخزن.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ منطقة الموسكى من كارثة
بعد احتراق محل ومخزن.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ منطقة الموسكى من كارثة
بعد احتراق محل ومخزن.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ منطقة الموسكى من كارثة
بعد احتراق محل ومخزن.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ منطقة الموسكى من كارثة
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