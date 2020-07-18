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برلمان

برلماني: قوة الجهاز الطبي والالتزام بالإجراءات الاحترازية وراء انخفاض إصابات كورونا في مصر

السبت 18/يوليه/2020 - 11:08 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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فريدة محمد

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل،  أن هناك انخفاضًا ملحوظًا فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك أعداد الوفيات، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الشفاء، مشيدا بقوة وزارة الصحة المصرية وقوة وبسالة الفرق الطبية، وكذلك بقوة الدولة ومؤسساتها في تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأوضح أنه يقف وراء انخفاض الإصابات بفيروس كورونا، حزمة من الأسباب، أولها أن الوزارة أصبحت لديها خبرة كبيرة فى  التشخيص والعلاج لفيروس كورونا بالإضافة إلى التوسع فى التحاليل وعدم الاعتماد على PCR كدليل الإصابة بل تم إضافة تحاليل مثل صورة الدم الكاملة، والأشعة X على الصدر والأشعة المقطعية، كما أنه تم توفير فكرة العزل المنزلى للحالات البسيطة والمتوسطة التى لا تظهر عليها أعراض، وهو ما ساهم فى الشفاء، كما أن هناك حالة كبيرة من الوعى سادت بين المواطنين ما قلل من انتشار العدوى.

وأشار إلى أنه بزيادة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية من المواطنين استطاعت وزارة الصحة التغلب على زيادة أعداد الإصابات في مصر، كما كان نجاح البرتوكولات العلاجية لاعبا أساسيا فى معادلة تحسن معدلات الشفاء وارتفاعها إلى أكثر من 25%.

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