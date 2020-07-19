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برلمان

تعليم البرلمان تبحث أزمات مدارس التعليم الفني

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستنعقد، اليوم الأحد وغدا الاثنين، لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما سيتم مناقشة ما رصدته اللجنة من ملاحظات ونتائج بشأن امتحانات الثانوية العامة وغيرها من الملفات الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي.

أوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاجتماع الأول سيكون يوم الأحد، يختص بمناقشة خطة الوزارة بشأن ملف التعليم الفني وما يواجهه من تحديات وصعوبات، فضلا عن عرض مقترحات تطوير هذا القطاع ومستقبله في ظل جائجة كورونا وما بعد هذه الأزمة، بجانب بحث أزمات مدارس التعليم الفني في مصر. 


أما الاجتماع الثاني، فأشارت إلى أنه ينعقد الاثنين المقبل، لمناقشة خطة التعليم العام للعام الدراسي الجديد، فضلا عن فتح ملف امتحانات الثانوية العامة والتطرق إلى أزمة مصروفات المدارس الخاصة، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ونائبه والمسئولين عن هذه الملفات.


ونوهت إلى أن اللجنة قامت بدعوة الوزير في وقت سابق لمناقشة الأزمة السابقة وخطته للعام الجديد، لكنه طالب بتأجيل اللقاء نظرا لانشغال الوزارة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة.

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