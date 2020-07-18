الإمارات تبحث مع روسيا جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا

ناقش وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، خلال مكالمة هاتفية.





وتحدث الشيخ عبدالله مع سيرجي لافروف، وزير خارجية الاتحاد الروسي، عن أهمية تبادل الخبرات والمعرفة حول الفيروس، والاختبار المتقدم ودعم الجهود الدولية لتطوير لقاح.





كما تحدثوا عن جهود الإمارات وروسيا لاحتواء المرض وسبل تحسين التعاون العام بين البلدين، بحسب بيان لوكالة أنباء وام الحكومية.





كما ناقشوا القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في ليبيا، حيث أكد الشيخ عبد الله دعم الإمارات للعملية السياسية.





وتحدث الشيخ عبدالله بشكل إيجابي عن الجهود التي بذلتها مصر، مضيفًا أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر والمنطقة العربية.





وجاءت المكالمة الهاتفية بعد أيام من حديث الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن سبل تحسين التعاون بين دولتيهما.