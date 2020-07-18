الشوربجي يشكر رئيس الجمهورية لجهوده وحرصه على استعادة مصر مكانتها

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "أتوجه بخالص التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده المتواصلة وحرصه الشديد على استعادة مصر لمكانتها على جميع الأصعدة".









وأضاف الشوربجي، خلال كلمته بالمنتدى الإعلامي حول التغطية المهنية لانتخابات الشيوخ، أن الدولة بصدد أن تشهد فعاليات انتخابات مجلس الشيوخ، بعد إجراء التعديلات الدستورية؛ ليُصبح الغرفة الثانية للبرلمان، متابعًا: "فهو لم يكن مجرد خطوة للتغير وإنما الهدف منه دعم واستقرار الحياة السياسية".









وأكد أن وجود مجلس الشيوخ سيسهم بشكل جاد وفعال في تحقيق الاستقرار وإتاحة الفرصة أمام مختلف الأحزاب المصرية للتواجد الفعلي على الساحة السياسية، وإتاحة المجال للرأي والرأي الآخر، وذلك للخروج بصورة مشرفة أمام دول العالم التي أصبحت تنظر للاستحقاقات المصرية بشكل مختلف.









واستطرد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "نؤكد أهمية الالتزام بالحيادية والشفافية التامة، والوقوف على مساحة واحدة على كل المرشحين، وهو ما يتطلب تمكين الصحفيين من الحصول على جميع المعلومات من الدولة للتأكد من صحتها لعدم نشر المعلومات المغلوطة".









وأكد الشوربجي أن ذلك أيضا يتطلب توفير التدريب اللازم الصحفيين والإعلاميين حول أسس ومعايير تغطية الانتخابات بصورة مهنية، من خلال عقد دورات تدريبة، وتوفير البيئة اللازمة لعمل الصحفيين وتوافر جميع مستلزمات العمل الصحفي والإعلامي.







