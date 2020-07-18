لمتابعة الإجراءات الوقائية.. جولة تفقدية لـ عميدة إعلام القاهرة في لجان امتحانات الكلية

قامت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، بجولة تفقدية داخل لجان الامتحانات بالكلية، لمتابعة استعدادات الكلية لامتحانات الفرق النهائية، مؤكدة أن الكلية في تواصل مستمر مع رئيس الجامعة لاتخاذ التدابير اللازمة، مؤكدة اتباع الضوابط التي أعلنتها الجامعة لمنع انتشار العدوى، وإعادة توزيع الطلاب داخل المدرجات للمحافظة على التباعد بينهم.





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وشددت عميدة إعلام القاهرة، على ضرورة التعقيم المستمر لمدرجات الكلية، إضافةً إلى توفير عدد من بوابات التعقيم الذاتي على مداخل الكلية، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، واستخدام الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للكلية، وكذلك توفير غرفة عزل فى حالة وجود اشتباة للتعامل مع أي حالة، وجود فريق طبي للتعامل مع طارئ، تغطية أرقام الجلوس داخل كل قاعة بالبلاستيك لمنع نقل العدوى.





يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الماضى، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بجامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.





وأشار الدكتور الخشت، إلى توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.



