الداخلية تنتهى من إعداد حركة تنقلات الشرطة ٢٠٢٠

انتهت وزارة الداخلية من إعداد حركة تنقلاتها السنوية لعام 2020.









وحرصت حركة تنفلات الشرطة ٢٠٢٠ على الاعتماد على العناصر المشهود لها بالكفاءة فى عملها، وتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.









ودعمت الحركة عددًا من القطاعات الأمنية الهامة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.









وتم تصعيد عدد من الضباط للرتبة الأعلى، وراعت الحركة الظروف الأقدمية والكفاءة والظروف الاجتماعية، ويتم فتح باب تقديم الالتماسات بعد إخطار الضباط بها، ويتم تنفيذها في مطلع أغسطس المقبل.