بعد نقل مكتب التنسيق من القاهرة لـ عين شمس.. التعليم العالي: هناك محاولات لإشعال الفتنة بين الجامعتين

علق الدكتور محمد الطيب، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي، على ما تم تداوله حول نقل مكتب التنسيق من جامعة القاهرة إلى جامعة عين شمس، قائلا "مش متعود الرد على الأكاذيب والادعاءات التي يدعيها بعض ضعاف النفوس أو الفلوس ومحاولة إشعال فتنة بين جامعتين عريقتين وهم الأقدم في مصر".

وأوضح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ببساطة للي عايز يفهم، الوزارة طلبت من جامعه القاهره زي كل عام الحصول علي مقر مكتب التنسيق ولكن جامعه القاهره منسبهاش السنه دي علشان بيقولوا ان المقر مستخدم للعزل ولما الوزارة اقترحت اكتر من اقتراح مناسب كمقر بديل داخل جامعه القاهره بردو مكنش مناسب بالنسبه للجامعه".





وأوضح "جامعة القاهرة اقترحت مكانين للأسف مينفعوش علي الإطلاق، وعلشان موعد التنسيق اقترب والجميع عارف انه بيستقبل الالاف سنويًا تم الطلب من جامعه تانيه بالمناسبة مش عين شمس ولكن أيضًا لم يكن المكان مناسب ولذلك تم الطلب من جامعه عين شمس واللي هي رحبت جدًا وبالمناسبه جامعه عين شمس جامعه مصريه خالصه مش اعداء يعني".









وأشار إلى أن وزير التعليم العالي لم يتدخل علي الإطلاق في إختيار المقر الجديد ولكن رئيس قطاع التعليم والمشرف علي التنسيق هو الذي كان بيتابع الامر".





وتابع "المهم بقي جدًا ان كل كلامي طبعًا موثق مش ضرب نار من ضعاف الفلوس قاصدين منه الوقيعة في ظل ظروف البلد محتاجه من الجميع التكاتف".









وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية، وذلك بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسي بمبانى الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس، حيث يستقبل المكتب الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).



