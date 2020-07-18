الإمارات تنتصر على كورونا بالذكاء الاصطناعي.. لقاح أبوظبي يثبت فاعليته بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية.. صحف الإمارات

ركزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، السبت، في افتتاحيتها على الحضور السياسي لدولة الإمارات في العالم وحنكتها في الدبلوماسية الكبيرة، مؤكدة أنها تنتهج سياسة خارجية متزنة السلام مكونها والحوار منبعها، كما تناولت الصحف الإماراتية معركة الدولة مع كورونا وانتصارها عليها وسعيها لتطوير لقاح ضد الفيروس المستجد.









دبلوماسية الإمارات

وتحت عنوان "دبلوماسية السلام نهج إماراتي أصيل"، ذكرت صحيفة "البيان" أنه مع كثرة التحولات الإقليمية والدولية والمتغيرات الاقتصادية والصراعات والكوارث الإنسانية التي يشهدها العالم، نجد الإمارات دائمًا حاضرة بتقديم العون والمشورة وإغاثة المنكوبين، باعتبارها عنوانًا للخير والإنسانية، وتحظى مبادراتها بتقدير وإشادة عالمية.









وأكدت الصحيفة أن حنكة الدبلوماسية الإماراتية الكبيرة في فهم لغة وآليات حسم الصراعات، واستيعاب أن الخلافات يمكن أن تحل وتحسم من خلال الحوار والتفاهم، تجعل أنظار شعوب المنطقة تضع آمالها في ترسيخ السلام، وقد جاء ذلك من حكمة نهجها وصميم مرتكزاتها تغليب الحوار في حل المشكلات، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وتعظيم قيم ومبادئ الأمن والسلم والاستقرار في العالم، وحق الشعوب في الحفاظ على سيادتها.









وقالت إن الإمارات تعتبر السلام ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية المستدامة، فقد رسخت معاني الوحدة العربية ودعمت المجتمع العربي والإسلامي اقتصاديًا، ونصرت قضاياه سياسيًا، فهي جلية تجاه موقفها المدافع عن الأمة والمناصر لقضاياها، فهي لم تدّخر أي جهد في العمل على بسط حل سياسي في اليمن، كما أنها من الداعين إلى ضرورة اتفاق الفرقاء السياسيين في ليبيا على حل سياسي في البلاد لمواجهة التدخلات الخارجية.









واختتمت "البيان" افتتاحيتها بالقول إن الحضور السياسي الإماراتي في العالم يؤكد الدور الفاعل والمؤثر في السياسة الدولية بشكل واضح، وهو ما يشهد له الجميع، فالدولة تنتهج سياسة خارجية متزنة، السلام مكونها والحوار منبعها، ببذل الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في العالم، فما يكون نابعًا من القلب ومؤسَّسًا على الإخلاص وصدق التوجه يلقى القبول، ويثمر نجاحات.













الإمارات تنتصر على كورونا

وعلى صحيفة "الخليج"، نطالع تحقيقا تحت عنوان "الإمارات تنتصر على كورونا"، وتحته ذكرت الصحيفة أن الدول الناجحة هي الدول التي تستعد للمستقبل، ويعني ذلك الاستعداد للاستفادة من الفرص السانحة من جهة، والاستعداد أيضًا للمخاطر والكوارث المفاجئة، من جهة أخرى.









وأضافت أن دولة الإمارات عملت منذ وقت مبكر على رفع مستوى المعرفة والجاهزية لدى المؤسسات الأمنية والصحية، من خلال الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم لمواجهة سيناريوهات الطوارئ، والأزمات العالمية المحتملة، وجاء التركيز على ضرورة مواكبة التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة، بوصفها إحدى أهم الأدوات التي تؤثر في مختلف جوانب الحياة، وأدركت أن الاستثمارات الذكية في الاستعداد والقدرة على التحمل يمكنها الحيلولة دون تحوّل المخاطر الطبيعية إلى كوارث بشرية، حتى حلّت الأولى إقليميًا، والثامنة عالميًا، على مؤشر التقدم التكنولوجي للدول، الصادر عن مجلة «جلوبال فاينانس».









ووفقا للصحيفة، يمكن القول إن الإمارات في إدارة أزمة «كورونا» اختطت نموذجًا خاصًا بها، فهي لم تسعَ إلى محاكاة أيّ نموذج، إنما اتبعت مسارها الخاص في إدارة الأزمة، وارتكز النموذج الإماراتي على مجموعة من الحلول التقنية التي حكمت استراتيجية مواجهة وباء «كورونا»، إضافة إلى حكومة رقمية يسّرت لجوء الناس، بشكل شبه كامل، إلى الخدمات الرقمية من دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات الوزارات، والهيئات الحكومية.









وجاءت أزمة «كورونا» لتختبر ذكاء التكنولوجيا الإماراتية، وجاهزية الدولة للمواجهة، وقد تمكنت من اجتياز هذا الاختبار، وجابهت الأزمة العاصفة، من خلال توظيف التكنولوجيا بشكل ذكي، وسريع.









ووظفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والذكاء الاصطناعي، والحلول الذكية، في خدمات الوزارة العلاجية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، واستخدام التقنيات الرقمية، لتعزيز التدابير الاحترازية التي تبنتها الدولة لمواجهة الفيروس، وخفض نسبة الإصابة بأي عدوى في المستشفيات.









وذكرت الوزارة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، يأتي في إطار مساعيها لدعم عملية التحول النوعي إلى تقنيات الصحة الرقمية، وتعزيز آليات دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية، في إطار استشراف مستقبل الرعاية الصحية، بتوظيف التقنيات الذكية، وابتكار مسارات وحلول استباقية لتعزيز الرعاية الصحية، وتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة نحو توفير الصحة الجيدة، والرفاه، وفق توجيهات القيادة الرشيدة لريادة المستقبل.









واستعرضت الصحيفة الآراء حول أداء الحكومة الإماراتية في إدارة الأزمة وتبوء الدولة المراكز المتقدمة بين أفضل دول العالم في التصدي لفيروس كورونا، باستخدامها التقنيات الحديثة في الكشف عن المرض، وتسخير إمكاناتها للحد من انتشاره.









كما أنها توظف الحلول الذكية والمبتكرة في مواجهة الوباء وإدارة الأزمة، شمل كل قطاعات الدولة، وفي هذا الإطار، استخدمت قوات الشرطة في الإمارات خوذات ذكية يمكنها قياس درجة حرارة مئات الأشخاص كل دقيقة.









كما قدمت الدولة من خلال منظومة خدماتها الذكية نموذجًا يحتذى في القدرة على تلبية جميع متطلبات المجتمع واستمرارية الأعمال فيه، على الرغم من تطبيق أعلى درجات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.