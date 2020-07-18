هاف ستوميك.. ديميت أوزديمير تبرز رشاقتها بإطلالة كاجوال

شاركت الممثلة التركية ديميت أوزديمير متابعيها صورة جديدة ونشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة بسيطة وجذابة ، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.
وارتدت ديميت أوزديمير توب كت باللون الأبيض هاف استوميك وعليه بنطال حبردين باللون الزهري هاي وسط وبحزام ملتف على خصرها، وهو ما أبرز أناقتها وأنوثتها بشكل كبير.
وتركت ديميت أوزديمير شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة جذابة وناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، فقامت باختيار اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع الآي شادو والآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.
وتألقت ديميت اوزديمير باختيار إكسسوارات ناعمة؛ فقد ارتدت قرطين ناعمين باللون الفضي الناعم على شكل أسهم، لتكتمل بذلك إطلالتها.
وتألقت ديميت اوزديمير باختيار إكسسوارات ناعمة؛ فقد ارتدت قرطين ناعمين باللون الفضي الناعم على شكل أسهم، لتكتمل بذلك إطلالتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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