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برلمان

برلمانية: لقاء الرئيس بمشايخ ليبيا بعث برسائل تحذير بالتحرك المباشر

السبت 18/يوليه/2020 - 12:06 م
لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي بالقبائل الليبية
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فريدة محمد
ثمنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، لقاء الرئيس السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، مشيرة إلى أن اللقاء بعث برسائل تحذير عدة للدول المعادية بعدم الاقتراب من الأمن القومي المصري والليبي، وأن القوات المسلحة المصرية ستواجه بقوة أي تحركات لتهديد أمنها القومي.

ولفتت عبد الحليم، في بيان لها، أن الرئيس السيسي أكد على أن مصر لن تقف مكتوفة الأمن تجاه أي استهداف لأمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا، وأنها لن تقبل بالاعتداء على سيادة دولة أخرى، فالدولة الليبية وشعبها هي وحدها من تقرر مصيرها دون تدخل من أي دولة أخرى.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الجميع أدرك مطامع تركيا في ليبيا، والدول العربية مستعدة للدفاع عن مقدرات وثروات الشعب الليبي، ولن تنجح تركيا في المساس بالأمن القومي المصري والليبي.
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