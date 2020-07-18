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أخبار البلد

جميل حليم: إنشاء هيئة للأوقاف الكاثوليكية حق أصيل لأوضاع قديمة

السبت 18/يوليه/2020 - 12:06 م
الدكتور جميل حبيب
الدكتور جميل حبيب حليم
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سامح سلام
أكد الدكتور جميل حليم حبيب المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية والذى شارك في اجتماعات  لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ممثلا للكنيسة الكاثوليكية أنه تم التوافق بين جميع أعضاء اللجنة وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالأمر حول جميع مواد قانون إنشاء هيئة للأوقاف الكاثوليكية وأخرى للأوقاف الإنجيلية.

وقال الدكتور جميل حليم حبيب – في تصريح خاص لـ صدى البلد - إن مواد القانون الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف الكاثوليكية تشبه مثيلتها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يرأس رئيس الطائفة هيئة الأوقاف ويحق له اختيار الأعضاء على أن يكون من بينهم 6 مطارنة بصفتهم و6 آخرين من غير الاكليروس، وفي أول انعقاد يتم اختيار وكيل للهيئة وأمينا للسر.

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وأضاف المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية أنه تم عمل حصر للأوقاف الكاثوليكية في مصر موثقة بكافة المستندات، لافتا إلى إنشاء هيئة للأوقاف الكاثوليكية حق أصيل لأوضاع قديمة.

ونوه إلى أن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وقت إعداد القانون ووزير العدل الحالي قدم كل سبل الدعم للجنة للخروج بالمشروع إلى النور، وأنه تم الانتهاء منه في شهر فبراير الماضى وأن جائحة فيروس كورونا تسببت في تعطيل صدوره إلا أنه سيتم طرحه على السادة أعضاء مجلس النواب لإقراره خلال الفترة المقبلة.

وذكر الدكتور جميل حليم حبيب أن مشروع قانون إنشاء هيئة الأوقاف الكاثوليكية والإنجيلية تم الاتفاق على جميع بنوده برضا جميع الأطراف، موضحا أن الجهاز المركزى للمحاسبات سوف يشرف على العمل من خلال التقارير التى ستقدم له بشكل دورى.
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