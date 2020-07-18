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خبير اقتصادى: دول الاتحاد الأوروبي ما زالت تعاني من الاختلافات في رؤيتها الاقتصادية.. التفاصيل

السبت 18/يوليه/2020 - 12:23 م
الإتحاد الأوروبي
الإتحاد الأوروبي
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هاجر إبراهيم
أكد الدكتور أحمد ياسين، خبير الإقتصاد السياسي، أن هناك أوجه الاختلاف بين الدول أعضاء الإتحاد الأوروبي في التعاملات الاقتصادية رغم وجودها ضمن تكتل واحد، ومنها المشروع الإقتصادى ككل الذى يفترض أنه يعكس صورة الإتحاد بوصفه تكتل متكامل مثلما يحدث الأن من قيام زعماء الإتحاد بمواصلة مناقشتهم حول إنشاء صندوق التعافى الإقتصادى.


وأضاف "ياسين" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك مواقف وأوجه مختلفة عديدة تطفو أكثر بكثير بسبب تأثيرات فيروس كورنا فى الإتحاد، موضحا أن مشروع الإقتصاد الأوروبي هو السبب الرئيسي فى وجود خلافات عديدة بين الدول الأعضاء.

وتابع أنه حتى الأن لم يتمكن الأوروبيين من إعتماد سندات أوروبية مشتركة، ولو كان بإمكانهم إعتمادها لكان يمكنهم التوصل إلى صيغة تساهمية مشتركة بخصوص المشروع الإقتصادى، حيث أن الإتحاد الأوروبي يعكس تكتل إقتصادى متكامل دون أن يكون لديه تنازل فى معالمه الإقتصادية مع الإحتياطى الفدرالى الامريكي.  

وأكد أن الإتحاد الأوروبي عليه أن يشكل إحتياطى فدرالى أوروبي مثل الإحتياطى الفدرالى الأمريكي، مضيفا أن هناك إختلافات كبيرة بخصوص العجز فى الميزانية، حيث أن هناك العديد من الدول هناك تعانى منه.

وأشار إلى أن خلال الإتفاقية المشتركة بين الدول الأوروبية بشأن المناخ، ولكن بولندا حتى الأن لم تحترم تلك القوانين وتحتاح الأن إلى دعم إقتصادى كبير من الإتحاد، حيث أن هناك أزمة إقتصادية خانقة هناك، كما أن إيطاليا وأسبانيا والبرتغال وحتى فرنسا تعاني من الأازمة الاقتصادية بسبب تداعيات كورونا.

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