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برلمان

اللجنة العربية بالبرلمان تناقش 4 طلبات إحاطة بحضور وزير الكهرباء.. غدا

السبت 18/يوليه/2020 - 12:20 م
وزير الكهرباء محمد
وزير الكهرباء محمد شاكر
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ماجدة بدوى
تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى إجتماعها غدا الأحد، أربعة طلبات إحاطة مقدمة لوزراء الخارجية، والكهرباء، والصناعة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة.

وجاءت الطلبات كالآتي:

1. النائب أحمد فؤاد أباظة حول الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وسبل إتاحة الفرصة أمام الاستثمارات العربية للدخول في هذا القطاع داخل مصر.

2. أحمد فؤاد أباظة حول مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية في ضوء الربط الكهربائي مع السودان الذي يعد الأكبر بين الدول العربية، والذي يربط مصر مع السودان في تعاون دولي في مجال الكهرباء غير مسبوق.

3. النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن ما تم في الربط الكهربائي بين مصر والسودان.

4. حمدي عبدالوهاب، بشأن الخطوات والخطط التي اتخذتها الحكومة يشأن استعداد البنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجامعة الدول العربية بتمويل مشاريع الطاقة الشمسية.
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