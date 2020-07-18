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رياضة

بعبارات مؤثرة.. مارادونا ينعي مدربه السابق مارسوليني: ارقد بسلام

السبت 18/يوليه/2020 - 12:36 م
مارادونا ومارسوليني
مارادونا ومارسوليني
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عبدالله هشام
نعى أسطورة الأرجنتين دييجو مارادونا، مدربه السابق مارسوليني الذي توفي مساء أمس الجمعة أثر تعرضه لجلطة دماغية وتدهور حالته الصحية. 

وكتب الأخير عبر حساباته على مواقع التواصل، إن مارسوليني "شخص ممتاز، أكان بطلًا أم لاعبًا أم مدربًا. شكرًا جزيلًا سيلفيو، ارقد بسلام".

وكان مارسوليني لاعبا ضمن صفوفو فريق بوكا جونيورز خلال الفترة من 1960 وحتي 1972 وكان يلعب في مركز الظهير الايسر وحقق 5 بطولات دورى محلي وبطولة كأس الأرجنتيني عام 1969.

وبعد اعتزال مارسوليني كرة القدم اتجه للتدريب عام 1972 وأشرف على فريق أول بويز عام 1976 ثم تولي تدريب بوكا جونيورز عام 1981 ودرب في ذلك الوقت مارادونا حينما كان شابا. 

يأتى سبب وفاة مارسوليني هو تعرضه لجلطة دماغية العام الماضي وظلت حالته تتدهور حتى توفي أمس الجمعة.
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