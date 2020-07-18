أكثر انتشارا وأقل شراسة.. أستاذ جراحة يكشف عن أسباب انخفاض تأثير كورونا على الإنسان

قال الدكتور محمد الشرع، أستاذ الجراحة، إن الصحة العالمية سجلت أكبر حصيلة إصابات يومية فى العالم اليوم منذ بدء التفشي، مشيرا إلى أن أرقام الإصابات ب كورونا فى ازدياد منذ عشرة أيام تقريبا، حيث سجلت أرقاما غير مسبوقة.









وأضاف "الشرع"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشكلة فى ازدياد الإصابات ب فيروس كورونا هي وجود خلاف على إمراضية هذا الفيروس، موضحا أنه بالرغم من الارتفاع الشديد بعدد الوفيات، إلا أن عدد الإصابات تكون بالتساوى.









وأوضح أن المرضى الذين يلزمهم حجر صحى فى المستشفيات هم أقل من السابق، لافتا إلى أن الفيروس أقل شراسة، ولكنه أكثر انتشارا، حيث تغيرت صفاته.









وأشار إلى أن فيروس كورونا أصبح أقل فتكا، متابعا أن سبب الانخفاض فى تأثيره من الممكن أن يكون خاصا بالمناخ، بالإضافة إلى أنه أصاب العديد من الناس مما شكل لديهم مناعة القطيع، كما أنه من الممكن أن يكون للعرق دور فى تأثيره على الإنسان.









وأكد أن العادات من الممكن أن تساعد فى قلة الفيروس أو ازدياده، مثل التدخين أو السمنة الزائدة فى أعراض معينة، بالإضافة إلى عامل العمر وفى المكون الجيني.



