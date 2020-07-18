AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

واتساب تفوز في قضيتها الأولى ضد شركة التجسس الإسرائيلية.. تفاصيل

السبت 18/يوليه/2020 - 02:01 م
واتساب تفوز في قضيتها
واتساب تفوز في قضيتها الأولى ضد شركة التجسس الإسرائيلية
Advertisements
شيماء عبد المنعم
قد تضطر شركة التجسس الإسرائيلية، التي استخدمت برامجها الضارة لاستهداف الصحفيين في الهند خلال العام الماضي، إلى الكشف عن معلومات حول عملائها وممارساتها الحكومية، حيث أصدرت محكمة بولاية كاليفورنيا حكما يقضي باستئناف دعوى قضائية أقامتها شركة واتساب WhatsApp ضد مجموعة NSO الإسرائيلية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "theguardian" البريطانية، كانت شركة واتساب قد رفعت دعوى قضائية ضد مجموعة ‏NSO الأسرائيلية، في شهر أكتوبر الماضي، اتهمت فيها شركة برامج التجسس باستغلال ثغرة في ميزة الاتصال الصوتي في تطبيق التراسل الشهير التابعة لها لأرسال برامج تجسس ضارة إلى 1400 من ‏مستخدميها على مدار أسبوعين واستهداف هواتفهم الذكية.‏ 


وفي حكم الدعوى، قالت القاضية "فيليس هاميلتون" في محكمة ولاية كاليفورنيا الامريكية: "إنها لم تقنع بحجة شركة ‏NSO، بأنها لم يكن لها دور في استهداف مستخدمي واتساب"، وبدلًا من ذلك، قالت:"إنه يبدو أن مجموعة NSO احتفظت ببعض الدور في استهداف الأفراد في استهداف ‏الأفراد حتى لو كانت بتوجيه من عملائها ‏".

وعن قرار المحكمة، أكد مسئولين بشركة واتساب قائلين:" إن حوالي 100 عضو من المجتمع ‏المدني من جميع أنحاء العالم استهدفوا في هجوم 2019 الغير قانوني" وانهم سعيدون بهذا القرار.‏

وقال متحدث باسم واتساب:" إن قرار المححكمة يؤكد أيضا أن واتساب سيكون قادرا على الحصول على المستندات ذات الصلة وغيرها من المعلومات حول ممارسات مجموعة NSO".

وأشارت القاضى "هاميلتون" إلى أن الحقائق الأساسية في القضية، تؤكد على أن شخصا ما أرسل رمزا ضارا ‏وبرامج ضارة عبر تطبيق واتساب، ولكن ليس هذا هو محور القضية، حيث ترتكز الدعوى حول ما إذا ‏كان هناك عملاء من جهات سيادية وارء هذا الهجوم الذي شنته مجموعة ‏NSO، أو الشركة الاسرائيلية نفسها هي المسئول الوحيد عنه.‏

وأوضحت أن شركة ‏NSO‏، تبيع برامج التجسس للعملاء الحكوميين ووكالات إنفاذ ‏القانون لتعقب الإرهابيين والمجرمين، وقد جادل بعد المنتقدين ممارسات الشركة، حيث تجاهلوا مشكلة خطيرة تواجه وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، وهي انتشار ميزة تشفير الرسائل في تطبيقات التراسل ومن بينها واتساب.

وقالت الشركة الإسرائيلية في بيان لها: "فريقنا القانوني يراجع ‏قرار المحكمة ، لذلك لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق بالتفصيل في هذا الوقت"، وقد احتفظت مجموعة NSO بالمكتب القانوني King & Spalding لتمثيلها في القضية، ويضم فريقها القانوني نائب المدعي العام السابق لإدارة ترامب، رود روزنشتاين.

وقام واتساب والمتعاونون في الأبحاث في شركة ‏Citizen Lab‏ بجامعة تورنتو بتحذير 1400 ‏مستخدم استهدفوا في ذلك الهجوم خلال العام الماضي وكان من بينهم أكثر من عشرة صحفيين في ‏الهند وناشطين في مجال حقوق الإنسان في المغرب وكما ذكرت صحيفة الجارديان هذا ‏الأسبوع شخصيات رئيسية في الحركة الكاتالونية المؤيدة للاستقلال في إسبانيا. ‏

الجدير بالذكر أن مجموعة NSO، فازت بدعوى قضائية في وقت سابق من هذا الأسبوع في محكمة إسرائيلية بعد أن رفض قاض قضية قانونية رفعتها منظمة العفو الدولية حاولت منع الشركة من بيع أسلحتها الإلكترونية دوليا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لنشر برامج التجسس.. شركة إسرائيلية تنتحل هوية فيسبوك

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل الألعاب أونلاين للتسلية في العيد..تأكد من استخدام هذه الميزة بـ واتساب قبل شرائك هاتفا جديدا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تحديث لـ واتساب يجلب ميزات جديدة.. حملة تجسس كبيرة تستهدف مستخدمي المتصفح الأكثر استخداما

ترشيحاتنا

بسبب تيك توك.. محمد رمضان يحتفى بظهوره على أكبر شاشة فى تايم سكوير بـ نيويورك.. شاهد

بعد صورة المايوه.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها

مضطرة للتوصل إلى تسوية عادلة فى نهاية الأمر.. عماد الدين حسين: إثيوبيا لا تتوقف عن المماطلة

الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الداخلية

بدل ما تشتريها.. تعلمي طريقة عمل الطحينة البيتي.. فيديو

أسعار الذهب اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. صور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز

تويوتا كورولا تطرح toyota corolla apex سبور للسباقات.. فيديو وصور

طريقة عمل بان كيك المانجو.. خطوة بخطوة