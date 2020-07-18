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تعليم

قبل أدائه غدا.. ننشر مواصفات كراسة امتحان جيولوجيا الثانوية العامة وطريقة التعامل معها

السبت 18/يوليه/2020 - 12:32 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم غدا، الأحد، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، حيث يعد هذا الامتحان آخر امتحان لطلاب شعبة علمي علوم في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة إلى كراسة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية ، فتكون مواصفاتها كالتالي :

تشمل كراسة الامتحان على 28 صفحة ، وتضم بداخلها 45 سؤالا ، مطلوب الاجابة عليها في 3 ساعات ، وتقرر أن تكون الدرجة الكلية للامتحان من 60 درجة.

 ولضمان سهولة التعامل مع كراسة امتحان جيولوجيا الثانوية العامة ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على طلاب الثانوية العامة اتباع النصائح التالية :

- إقرأ التعليمات جيدا سواء الموجودة في مقدمة كراسة الامتحان أو مقدمة الاسئلة وفي ضوئها أجب عن الاسئلة
- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته
- استخدم القلم الجاف الازرق للاجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات ، ولا تستخدم مزيل الكتابة 
- عند إجابتك عن الأسئلة المقالية أجب في المساحة المخصصة للإجابة 
- في حالة الحاجة لمساحة أخرى للإجابة، يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة مع الإشارة إليها
- إن أجبت بأكثر من إجابة سوف يتم تقدير جميع الإجابات
- عند إجابتك عن اسئلة الاختيار من متعدد إن وجدت، ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال 
- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب الإجابة صحيحة.
- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ.
- في حالة الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم تكرار الإجابة تعتبر الإجابة خطأ
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