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محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة".. إعادة تأهيل 60 منزلا بتكلفة 33 مليون جنيه بالمنيا

السبت 18/يوليه/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن إعادة تأهيل ٦٠ منزلا بقرى محافظة المنيا، تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضح  اللواء ممدوح شعبان أنه تم إعادة إعمار 60 منزلا فى قرية الشيخ مسعود مركز العدوة، وقرية زعبره مركز ديرمواس بتكلفة إجمالية 3 ملايين و60 ألف جنيه.

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وأشار شعبان إلى أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد استكمال البناء وعمل المحارات والدهانات و تركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب سيراميك الأرضيات والحوائط لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

وأوضح شعبان أن إجمالى ما تم عمله ضمن مبادرة "حياة كريمة" إعادة تأهيل (645) منزلا فى (19) قرية فى محافظات الأقصر ومطروح والمنيا وأسيوط، فضلًا عن عمل (340) عملية عيون تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وعمل نظارات طبية بمحافظتى الأقصر ومطروح.

يذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة وأن اعادة اعمار القرى الفقيرة تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر بجانب القطاع الطبي من عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والقوافل العلاجية وتقديم العلاج للمرضى مجانا بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، كذلك دعم الأسر والانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.
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