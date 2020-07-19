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برلمان

بحضور 3 وزراء.. مشروعات البرلمان تناقش منظومة الري الحديث

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
تستكمل، اليوم الأحد، لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد مرعي دورها  في متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يأتي ذلك للوقوف على آليات تنفيذ المبادرة المشتركة بين وزارة الري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المساحات من منظومة الري والصرف العادي إلى منظومة الري والصرف الحديث عن طريق توفير قروض للمزارعين، وذلك في ظل توجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يحضر الاجتماع كلا من الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلا عن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.
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