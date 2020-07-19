منها تحايل المساجد على كورونا .. دينية البرلمان تناقش طلبات إحاطة النواب

تناقش اللجنة الدينية، اليوم الأحد، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب تبدأها بطلب إحاطة مقدم من النائب السيد فؤاد كوش، بشأن إعفاء مسجد الحرية بقرية ميت العطار والتبرع له من السيدة حورية الخولي للبدء في إنشاء المسجد بعد أن تم موافقة وزيري الزراعة، الأوقاف.





واستكمال طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن عدم إنشاء مسجد فهمي بالعوينة - مركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد الذي تم طرحه منذ عام 2016.





وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن تعسف الهيئة العامة للأوقاف المصرية بحبس الوقف الأهلي الخاص بالمواطن أحمد منير شمس الدين عبدالبر.





- طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: رياض عبدالستار، عبدالرازق زنط، بشأن الموافقة علي إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات (المياه والكهرباء).



