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بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الشكشوكة التونسية

السبت 18/يوليه/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد الشكشوكة التونسية من الآكلات التي يعشقها الكثيرون، تتكون من مقادير غير مكلفة كما أنها مفيدة وشهية. 

مقادير  الشكشوكة
٣ بيض 
بصلة وسط مفروم  صغير 
حص توم مفروم صغير 
بندورة  حبة مفرومة صغيرة 
فليفلة خضرا وحمرا نصف كوب مفرومة صغير 
ملعقة صلصة  
بهار اسود قرفة 
رشة بقدونس للزينة 
الطريقة  
نقلي البصل والتوم ونضيف البندورة وتقلب لمدة ٥ دقايق ونضيف الصلصلة ونقلب معها نصف كوب ماء ، لـ ٥ دقايق.
نضيف البيض ،  بدون تحريك  ونضع  بهار ونغطي القدر  لكي تستوي البيضة على البخار  ،
ونتركها ٥ ل ١٠ دقايق على نار هادية  ، نرش بقدونس ونقدمها
الطريقة التانية  للبيض ان نخفق البيض مع البهار  ونضعه بالاطباق 
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