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برلمان

غدا.. محلية النواب تبحث أزمة المواقف العشوائية وغرق العشرات بشاطئ النخيل

السبت 18/يوليه/2020 - 02:04 م
لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
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تستعرض لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، غدا الأحد، تقرير اللجنة بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة

وتناقش اللجنة أيضا في اجتماعها غدا تقرير اللجنة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية.

كما تبحث اللجنة في اجتماعها يوم الاثنين المقبل، الأسباب التي أدت الى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي- محافظة الإسكندرية والإجراءات التدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.

جدير بالذكر أن مجلس النواب يستأنف غدا جلساته على مدار يومي الأحد والاثنين لأخذ الرأي النهائي على عدد من القوانين ومناقشة أخرى وتواصل اللجان النوعية مناقشة العديد من القضايا في اجتماعاتها على مدار اليومين.
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