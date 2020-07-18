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توك شو

خلال 4 ساعات.. حول عربيتك من بنزين لـ غاز.. اعرف الخطوات.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 01:21 م
سيارات
سيارات
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شيرين عادل

قال  المهندس محمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول ، إن الغاز وقود نقى يعطى كفاءة أعلى للموتور  ، لافتأ إلى أن  المتر المكعب من الغاز بتكلفة 3.5 جنيه مقارنة بنظيره من البنزين بمبلغ 7.5 جنيه .  

وأوضح  رئيس النقابة العامة للبترول   خلال استضافته مع  الإعلامية مها بهنسى ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN،   أن استخدام الغاز للسيارة سيعمل على توفير 1200 جنيه شهريأ .

ولفت    المهندس محمد جبران ،  إلى أن خطوات تحويل السيارات   لـ غاز  طبيعى تتضمن عدة خطوات منها إيصال غاز او كهرباء  ، صورة رخصة سارية .

وأشار إلى أن  تحويل السيارة  لـ  غاز طبيعى يعتمد على أيضأ على كفاءة السيارة  ، لافتأ إلى مدة تحويل السيارة من بنزين   لـ غاز طبيعى  4 ساعات فقط . 

وتابع    المهندس محمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول ، أن  محطات الغاز بوزارة البترول هى الجهة المسئولة عن تحويل السيارة من بنزين  لـ غاز طبيعى .

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