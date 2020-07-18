خلال 4 ساعات.. حول عربيتك من بنزين لـ غاز.. اعرف الخطوات.. فيديو





قال المهندس محمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول ، إن الغاز وقود نقى يعطى كفاءة أعلى للموتور ، لافتأ إلى أن المتر المكعب من الغاز بتكلفة 3.5 جنيه مقارنة بنظيره من البنزين بمبلغ 7.5 جنيه .





وأوضح رئيس النقابة العامة للبترول خلال استضافته مع الإعلامية مها بهنسى ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، أن استخدام الغاز للسيارة سيعمل على توفير 1200 جنيه شهريأ .





ولفت المهندس محمد جبران ، إلى أن خطوات تحويل السيارات لـ غاز طبيعى تتضمن عدة خطوات منها إيصال غاز او كهرباء ، صورة رخصة سارية .





وأشار إلى أن تحويل السيارة لـ غاز طبيعى يعتمد على أيضأ على كفاءة السيارة ، لافتأ إلى مدة تحويل السيارة من بنزين لـ غاز طبيعى 4 ساعات فقط .





وتابع المهندس محمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول ، أن محطات الغاز بوزارة البترول هى الجهة المسئولة عن تحويل السيارة من بنزين لـ غاز طبيعى .



