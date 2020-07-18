تعليم النواب تناقش خطة العام الدراسي الجديد.. غدا

تناقش غدا لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالتعليم العام للعام الدراسي القادم 2020/2021.





وتستمر اللجنة أيضا يوم الاثنين المقبل، في مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالتعليم العام للعام الدراسي القادم 2020 /2021.





وكان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى قد عقد اجتماعه الخميس الماضي لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسى المقبل 2020 -2021، الذى سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).



