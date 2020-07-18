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برلمان

تعليم النواب تناقش خطة العام الدراسي الجديد.. غدا

السبت 18/يوليه/2020 - 01:21 م
النائب سامى هاشم
النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
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تناقش غدا لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالتعليم العام للعام الدراسي القادم 2020/2021.

وتستمر اللجنة أيضا يوم الاثنين المقبل، في مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالتعليم العام للعام الدراسي القادم 2020 /2021.

وكان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى قد عقد اجتماعه الخميس الماضي لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسى المقبل 2020 -2021، الذى سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
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