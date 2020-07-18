الحب آخر كلماتها.. انتحار بطلة العالم في التزحلق على الجليد

أفادت وسائل إعلام روسية بانتحار المتزحلقة على الجليد الروسية إيكاترينا ألكسندروفسكايا في موسكو.





وذكرت وكالة "تاس" أنه عثر على جثة المتزحلقة بالقرب من منزلها، موضحة أن ألكسندروفسكايا البالغة 20 عاما تركت ملاحظة كتبت عليها كلمة "الحب".





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وأشارت التقارير إلى أن البطلة الروسية حاولت الانتحار في وقت سابق بسبب الاكتئاب بعد صدمة تعرضت لها.





وحصدت ألكسندروفسكايا في 2017، بطولة العالم للناشئين، في التزحلق الزوجي رفقة الأسترالي هارلي ويندسور.



