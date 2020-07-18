برئاسة السعودية.. وزراء مالية مجموعة العشرين يبحثون التعافي من كورونا

يعقد وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو المصارف المركزية محادثات اليوم "السبت" 18 يوليو لمحاولة تحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الركود الناجم عن فيروس كورونا ، وسط تزايد الدعوات لتخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة.





وتأتي المحادثات الافتراضية التي تستضيفها السعودية في وقت يواصل الوباء إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي بينما يحذر نشطاء من أزمة ديون تلوح في الأفق في الدول النامية التي تعاني الفقر.





اقرأ أيضا:





وقال منظمو الاجتماع في الرياض في بيان إن الوزراء ومحافظي المصارف "سيناقشون الآفاق الاقتصادية العالمية وينسّقون العمل الجماعي من أجل انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومستدام".



