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بتكلفة ٣٠ مليون جنيه.. الإنشاءات البحرية تضع قرينة لبناء ٢ لنش لصالح الهيئة الاقتصادية

السبت 18/يوليه/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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انجي هيبة
قامت شركة القناة الانشاءات البحرية، احدي شركات هيئة قناة السويس، بوضع قرينة لبناء 2 لنش إرشاد الومنيوم ” بحار 12 & 13  “ لصالح الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس" القطاع الشمالي".

وقال المهندس جائر الغطاس رئيس شركة الانشاءات البحرية ، تم وضع قرينة لنش ارشاد طراز  فهد، ولنش رباط طراز النانو لصالح الهيئة الاقتصادية بتكلفة تقديرية ٣٠ مليون جنيه.

واضاف رئيس الشركة في تصريحات خاصة لصدي البلد، انه جاري تجهيز مراكب الصيد والمقرر الاعلان عن تدشينها رسميا خلال الاحتفالات بالذكري الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة  في ٥ اغسطس من كل عام، لافتا الي تصنيع ١٢ مركب صيد بشركة الانشاءات البحرية من اصل ٣٤ مركب.

ووجه رئيس الشركة الشكر للعاملين بها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، مشيرا ألس استمرار العمل وانجاز الاعمال تحت قيادة الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
بتكلفة ٣٠ مليون جنيه.. الإنشاءات البحرية تضع قرينة لبناء ٢ لنش لصالح الهيئة الاقتصادية
بتكلفة ٣٠ مليون جنيه.. الإنشاءات البحرية تضع قرينة لبناء ٢ لنش لصالح الهيئة الاقتصادية
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