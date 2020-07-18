إشكالية الأنسنة في فكر ميرتشيا إلياده.. كتاب جديد لـ سميرة بوغرارة

صدر عن دار رؤية للنشر والتوزيع٬ مؤخرًا كتاب "إشكالية الأنسنة في فكر ميرتشيا إلياده" من تأليف الباحثة سميرة بوغرارة، والتي تذهب في مقدمتها للكتاب إلى أنه:"ليس من السهل أن نتحدث عن المشروع الأنسني لإلياده دون أن نُحدد لأنفسنا طريقة التمشي في أفق هذه المعمارية الفكرية التي ترمي بنا إلى مجال أوسع، وأضيق رحبًا في حدود دراستنا البحثية، والتي تندرج أساسًا تحت مقولتي تاريخ الأديان؛ لذا كان لِزامًا علينا أن نتحرك معرفيًّا حتى نكشف اللثام الذي يطوله ذلك الاستفسار المتعلق بنية #المقدس، والبنى، والرموز الدينية، ومنه يتعين علينا حتى نفهم ذلك أن نطرح استشكالًا رديفًا نعتقد أنه يفتح لنا مساماة الفهم والتعقل وهو: كيف يمكن التفكير مع إلياده؟.





ويمكن القول ودون خشية الوقوع في مطبات الانزلاق الفكري فإن مشروع إلياده يتمثل أساسًا في مساءلة الإنسان المعاصر قصد الوقوف على الأزمة التي تكتنف الذهنية الغربية، والعمليات الإقصائية والاختزالية التي مورست على العقل الإنساني، حيث يقول إلياده: "مهما يكن من أمر الدراسة المقارنة للأديان في الماضي، فإنها مدعوة للاضطلاع بدور هو بغاية الأهمية في المستقبل المباشر.





إن الفترة التاريخية التي نمر بها الآن تدفعنا إلى خوض غمار مواجهات، لم يكن يسعنا حتى مجرد تصورها قبل خمسين عامًا"، ومنه يمكن القول أن إلياده وجه نقدًا في منتصف القرن العشرين إلى المفكرين الغربيين في بناء الحضارة، إن الفلسفة الغربية بحسب رأيه تميل إلى الانكماش ضمن إطارها الإقليمي متجاهلة الحلول التي أتي بها الفكر البشري معلنة بذلك عن تصاعد النزعة العدمية وموت الإنسان ونهايته.



