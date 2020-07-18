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تعليم

رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات "الأدب المقارن والنقد الثقافي" بـ "دار العلوم"

السبت 18/يوليه/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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ايمن رياض
يُواصل الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، جولاته التفقدية، يرافقه الدكتور عصام الدين فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ لمتابعة سير العملية الامتحانية لطلاب الفرق النهائية بكليات جامعة المنيا العشرين، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها من قبل منظمة الصحة العالمية، ووزارتي الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، للوقاية من عدوى فيروس كورونا المُستجد، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين أثناء أعمال الامتحانات.

وتفقد رئيس الجامعة لجان امتحانات مقررات "الأدب المقارن" و"النقد الثقافي" التي يخوض الاختبارات بها طلاب الفرق النهائية بكلية دار العلوم والبالغ عدد 1465 طالب وطالبة، مقسمين لـ 1264 طالب انتظام موزعين على 41 لجنة امتحانية، و201 طالب انتساب موزعين على 8 لجان، بإجمالي 49 لجنة بخمس منشآت جامعية.

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كان في استقبال رئيس الجامعة ونائبه، الدكتور محمد عبد الرحمن الريحاني عميد كلية دار العلوم، ووكلاء الكلية، والمراقبين، والعقيد أسامة فوزي مدير الأمن الإداري بالجامعة.

وخلال الجولة حرص رئيس الجامعة على التأكيد على جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب، بتوفير المسافات الآمنة، والتزامهم بالعلامات الإرشادية للدخول والخروج، لضمان خروجهم بشكل منظم فور الانتهاء من الامتحانات، لافتًا إلى أنه تم توفير كافة مستلزمات الوقاية اللازمة لتعقيم اللجان وتطهيرها قبل وبعد انعقاد الامتحانات، إلى جانب التشديد على ضرورة قياس درجة حرارة للطلاب عند الدخول؛ ومنع الزحام والتكدس، مع إلزام الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات الطبية.

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