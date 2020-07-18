الآنسة ممكن.. رواية للكاتبة نجلاء علام عن دار بدائل

صدرت حديثًا عن دار بدائل للنشر والتوزيع٬ رواية "الآنسة ممكن" للكاتبة نجلاء علام، الرواية للفتيان نفذ رسوماتها وخطوطها الداخلية بسنت داود.





تدور أحداث رواية "الآنسة ممكن" حول فتاة تصيبها الحيرة والارتباك كلما كان عليها الاختيار واتخاذ قرار بشأن ما تريد أن تأكل أو تشتري أو ترتدي فتطلب من الآخرين مساعدتها حتى مرت بتجربة مع إحدى صديقاتها أثناء شراءها أدواتها المدرسية ومن خلال هذه التجربة تعلمت أفضل طريقة لاتخاذ القرار المناسب.

القصة تعلم الطفل أهمية الاعتماد على النفس وتلهمه بالطريقة الصحيحة والمناسبة التي عليه أن يتبعها عندما يتوجب عليه اتخاذ قرارٍ ما.





يُشار إلى أن نجلاء علام سبق وصدر لها ثلاث مجموعات قصصية وهي: أفيال صغيرة لم تمت بعد٬ روْحٌ تُحَوّمُ آتية٬ سيرة القلب.



