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توك شو

نوبات هلع.. أحد أهالى القرية يروى تفاصيل عودة شاب بعد دفنه بـ 7 أشهر.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 02:02 م
شاب عاد لأهله بعد
شاب عاد لأهله بعد دفنه
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شيرين عادل
قال  محمد مرسى ،  أحد العاملين بالمجتمع المدنى بقرية كفر الحصر مركز الزقازيق محافظة الشرقية ، إن واقعة عودة شاب لأسرته بعد وفاته ودفنه تعد من أغرب الوقائع التى مرت على اهالى القرية بالشرقية .

وأوضح مرسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن بطل الواقعة هو شاب يدعى محمد الجمال يعمل مدرس وقد عانى من حالة نفسية منذ سنوات .

ولفت إلى أن محمد الجمال قد تغيب فى شهر يناير من العام الحالى وكثفت عائلته من البحث عنه فى كل مكان، حتى تم تبليغهم بخبر وفاته فى المشرحة وتأكدوا بالفعل من تطابق مواصفات الجثة .  

وأشار إلى أن المستشفى لم تستخرج حتى الآن تقرير الطب الشرعى ، ولكن اكتفت وقتها باستخراج تصريح دفن وإذن للنيابة.

وتابع أن أسرة محمد الجمال تفادئت صباح اليوم السبت وأصيبت بالهلع بعد  علمها بأنه لا زال على قيد الحياة وأن ما تم دفنه هو شخص آخر تشابهت ملامحه معه .
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