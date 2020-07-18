القمة مُتّسع للجميع.. سامح حسين يشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة.. شاهد

نشر الفنان سامح حسين تغريد من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".









وكتب سامح حسين: "إن تكسيرك لمجاديف غيرك لا يزيد من سرعة قاربك.. فى القمة مُتّسع للجميع".









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وآخر أعمال سامح حسين المسرحية "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.









مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.







