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أخبار العالم

شاهد.. لحظة اشتعال النيران في كاتدرائية نانت أقدم كنائس فرنسا.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الإعلامى أحمد موسى فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لحظة اشتعال النيران في كاتدرائية "نانت".

وعلق أحمد موسى على الفيديو قائلا "لحظة اشتعال النيران في كاتدرائية "نانت" أقدم كنائس فرنسا".

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وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يستر على العالم كله يارب.. الحمد لله على كل حال...الحرائق هذه الأيام زادت جدا كده فى شئ غامض وراء كل ما يحدث والله أعلم.. ربنا يحفظ بيوت الله جميعا".

لحظة اشتعال النيران في كاتدرائية "نانت" أقدم كنائس فرنسا

تم النشر بواسطة ‏احمد موسى - على مسئوليتي‏ في السبت، ١٨ يوليو ٢٠٢٠
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