شاهد.. لحظة اشتعال النيران في كاتدرائية نانت أقدم كنائس فرنسا.. فيديو

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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يستر على العالم كله يارب..

الحمد لله على كل حال...ا

لحرائق هذه الأيام زادت جدا كده فى شئ غامض وراء كل ما يحدث والله أعلم..

ربنا يحفظ بيوت الله جميعا".