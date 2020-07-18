يعيق وصول الدم إلى القلب.. تعرف على أسباب حدوث انسداد الشرايين وأبرز أعراضه.. 3 أطعمة تحميك منه.. طريقة فعالة لعلاج المصابين به

5- التعرض للضغوط النفسية والتوتر.

1- الشعور بآلام حادة في القدم عند المشي لمسافات طويلة أو المشي السريع، أو صعود الدرج.

2- التعرض لجروح يصعب التئامها أو بتقرّحات قوية.

3- تغير في لون الجلد وملمسه.

4- في الحالات المتأخرة حدوث غرغرينا في الأعصاب.

طرق الوقاية من انسداد الشرايين

كما يمكن أن تصاب القدم بقصور مزمن ممّا يجعلها غير قادرة على أداء وظائفها بشكل سليم، ويعود سبب ذلك إلى التناقص المستمر في كمية الغذاء والأكسجين وغيرها من العوامل المناعية الواصلة للقدم بفعل انسداد الشريان، لذا سنقوم بمناقشة أبرز سبل الوقاية من انسداد الشرايين









1- تجنب تناول الدهون غير المشبعة

الدهون غير المشبعة تسبب أمراضا خطيرة، حيث توصي جمعية القلب الأمريكية بأن هذه الأنواع من الدهون تحتوي على مستويات عالية من الكوليسترول المنخفض، الذي يسبب انسدادًا في الشرايين ، وبالتالي التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية.

















2- ممارسة الرياضة

يعد مرض السمنة من أخطر الأمراض التي تجلب باقي الأمراض، فيجب اتباع ممارسة الرياضة مع انتظام الشخص على نظام غذائي صحي، فقدان الشخص يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مثل: الركض، ركوب الدراجات، والمشي السريع، والسباحة، ولعب التنس.









3- الحد من التوتر

يساهم التوتر في ارتفاع مستويات التوتر النفسي في حدوث رد فعل في الجسم، قد تساعد تقنيات الحد من الإجهاد، بما في ذلك تمارين اليوغا أو التأمل أو التنفس، لمساعدة الأشخاص على الاسترخاء.









4- تجنب التدخين

التدخين واحد من الأسباب التي تؤثر على صحة الأشخاص، سواء كان المدخن أو الأشخاص الجالسين بجانبهم، فينصح أطباء الجمعية الأمريكية للقلب بعدم التدخين.









أطعمة تساهم في منع انسداد الشرايين

يمكن علاج انسداد الشرايين أو الوقاية منه من خلال تعديلات في نمط الحياة، واتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف والأحماض الدهنية أوميجا 3 والدهون الصحية ومضادات الأكسدة، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز الأطعمة التي يمكن بدورها أن تجنبك حدوث انسداد الشرايين، وتشمل:



1- البروكلي: البروكلي مليء بالألياف المفيدة لصحة القلب بشكل عام، أثبتت الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف، أنها تساعد على وجه التحديد في منع انسداد الشرايين والحماية من أمراض الأوعية الدموية.



2- الرمان: شرب عصير الرمان هو الأمثل لصحة القلب، ثبت أن الرمان يزيل انسداد الشرايين ويحسن تدفق الدم، ويرجع ذلك إلى مستوى عالٍ من مضادات الأكسدة في الفاكهة التي تقاوم الجذور الحرة، والتي تحفز إنتاج أكسيد النيتريك في الدم.



3- الكركم: يحتوي الكركم على مركبات قوية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الأضرار التي تلحق بالجدران الشريانية، لقد ثبت أن مستويات الالتهاب لها تأثير مباشر على انسداد الشرايين.







علاج انسداد الشرايين باستخدام رأب