AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حاجة غريبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل حلمها بـ ممدوح وافي

السبت 18/يوليه/2020 - 03:03 م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة نشوى مصطفى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تكشف فيه عن رؤيتها أثناء نومها للفنان الراحل ممدوح وافى.

وقالت نشوى، في منشورها: "حاجة غريبة حصلت من فترة حلمت بممدوح وافى الله يرحمه كنت اشتغلت معاه زمان مسرحية ولاد الشوارع وكان صاحب فضل عليا وأخ عظيم دلوقتى بافتح بروفايلى لقيت صورة لبنته قدامى". 

واضافت نشوى قائلة : "بنته ممثلة هاوية شاطرة أوى وموهوبة حقيقى استغربت وحسيت إن روحه طالبة نقرأ له الفاتحة ادعوا لممدوح بالرحمة روحه طالباها، الله يرحمك يا ممدوح أنت وكل الغاليين".

يذكر ان نشوى مصطفى قالت إن كل انسان اعطاه الله من رزقه 24 قيراطا، مختلفة التوزيع توزيعها بين الصحة والمال والجمال والأبناء وغيرها، مضيفة: لو آمنا بأن الأرزاق موزعة بالتساوي فلن يكون هناك حقد او نفسنة بين اي احد.

وتابعت الفنانة نشوى مصطفى، خلال حوارها في برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة "اون اي"، أن اليقين بعدل الله يجعل الانسان راضيا وغير حاقد، وقنوعا، ويتمنى الخير للآخرين دون اي اذى او مكروه.

وأكدت أن القناعة والرضا شعور داخلي ويدعم بالتربية وهي الأساس في نشأة الطفل، قائلة: يجب علينا انتقاء اصدقائنا ومعارفنا وان لا نكون محيطين بـ اناس يتمنون لنا زوال النعم أو الشر معقبة: "لازم نغربل الناس".

وأوضحت ان الأصدقاء بالتأكيد يؤثرون على أقرانهم أما بالسلب أو بالإيجاب، فيجب الابتعاد عنهم حتى لا نتأثر بـ عادتهم السيئة أما التعديل أو التقويم من سلوكهم، ولكن الإنسان يتعلم من أخطائه وتجاربه وبعد فترة من العمر والمرور بكثير من التجارب يعرف لمن يعطي ثقته الكاملة.
حاجة غريبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل حلمها بـ ممدوح وافي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب البرنس.. نشوى مصطفى تسخر من محمد رمضان

رغم الخلاف مع زوجته.. قصي خولي ينشر فيديو لابنه

نشوى مصطفى: الصداقة مفيهاش نفسنة وكلنا واخدين الـ 24 قيراط بتوعنا

ترشيحاتنا

بعد السيلفي رفقة أحمد العوضي.. 10 صور تكشف جمال فساتين ياسمين عبد العزيز

تجديد حبس ريناد عماد فتاة التيك توك بتهمة التحريض على الفجور

فى ذكرى ميلاد أبو الفتوح عمارة.. شقيقته فنانة شهيرة وقدم ما يقرب من 200 عمل

بعد صراع مع ريال مدريد.. برشلونة يضم فابيان لوزي جوهرة رايو فاليكانو رسميا

وقع من التاسع.. مصرع شاب مصري بالكويت بسبب هوايته

التصالح في مخالفات المباني.. طريقة حساب غرامة المخالفة قبل الدفع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهددة بالانقراض.. قصة الصيد الجائر للفيلة فى أفريقيا

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. صور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز

تويوتا كورولا تطرح toyota corolla apex سبور للسباقات.. فيديو وصور