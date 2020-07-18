حاجة غريبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل حلمها بـ ممدوح وافي





وقالت نشوى، في منشورها: "حاجة غريبة حصلت من فترة حلمت بممدوح وافى الله يرحمه كنت اشتغلت معاه زمان مسرحية ولاد الشوارع وكان صاحب فضل عليا وأخ عظيم دلوقتى بافتح بروفايلى لقيت صورة لبنته قدامى".





واضافت نشوى قائلة : "بنته ممثلة هاوية شاطرة أوى وموهوبة حقيقى استغربت وحسيت إن روحه طالبة نقرأ له الفاتحة ادعوا لممدوح بالرحمة روحه طالباها، الله يرحمك يا ممدوح أنت وكل الغاليين".





يذكر ان نشوى مصطفى قالت إن كل انسان اعطاه الله من رزقه 24 قيراطا، مختلفة التوزيع توزيعها بين الصحة والمال والجمال والأبناء وغيرها، مضيفة: لو آمنا بأن الأرزاق موزعة بالتساوي فلن يكون هناك حقد او نفسنة بين اي احد.





وتابعت الفنانة نشوى مصطفى، خلال حوارها في برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة "اون اي"، أن اليقين بعدل الله يجعل الانسان راضيا وغير حاقد، وقنوعا، ويتمنى الخير للآخرين دون اي اذى او مكروه.





وأكدت أن القناعة والرضا شعور داخلي ويدعم بالتربية وهي الأساس في نشأة الطفل، قائلة: يجب علينا انتقاء اصدقائنا ومعارفنا وان لا نكون محيطين بـ اناس يتمنون لنا زوال النعم أو الشر معقبة: "لازم نغربل الناس".





وأوضحت ان الأصدقاء بالتأكيد يؤثرون على أقرانهم أما بالسلب أو بالإيجاب، فيجب الابتعاد عنهم حتى لا نتأثر بـ عادتهم السيئة أما التعديل أو التقويم من سلوكهم، ولكن الإنسان يتعلم من أخطائه وتجاربه وبعد فترة من العمر والمرور بكثير من التجارب يعرف لمن يعطي ثقته الكاملة.

نشرت الفنانة نشوى مصطفى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تكشف فيه عن رؤيتها أثناء نومها للفنان الراحل ممدوح وافى.