السعودية تسجل 2565 إصابة كورونا جديدة و3057 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت ، تسجيل 2565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 و40 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وسجلت الصحة السعودية 3057 حالة تعافٍ إضافية وبلغ اجمالي حالات الشفاء 194.218 حالة.



ومن بين حالات الإصابة 51.751 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2182 حالة حرجة.



وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 248.416 حالة، وفي حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2447 حالة وفاة.

