مورينيو: الأندية تخترق القواعد لتحصل على اللاعبين المميزين

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، ان بعض الاندية تخترق قوانين اللعب المالي النظيف للحصول علي اللاعبين المميزين، مشيرا إلي أن فريقه لن يستطيع الدخول بقوة في الانتقالات الصيفية المقبلة .





وأضاف مورينيو في تصريحات صحفية : "بعض الاندية الامر سهل في الحصول علي اللاعبين فقط انفاق المال وخرق القواعد وهذا الامر صعب علينا ".





وأكمل : علينا ان نكون واقعين فرص سوق الانتقالات صعبه للغاية والاندية تريد بيع اللاعبين الذين يمضون اخر سنوات في عقودهم ليقوم بعمل تعاقدام جيده .





وأوضح اتباع القواعد للحصول علي اللاعبين المميزن صعب للغاية علي الاندية والكل يعرف اين هم اللاعبون المميزون اذا جلسنا معا لتناول القهوة سأعطيك قائمة بأفضل اللاعبين في العالم لكل مركز .





وأختتم مورينيو تصريحاته قائلا : اتعامل مع الادارة بشكل واقعي وهذا مريح لنا ويعطي مناخا جيدا للعمل بشكل مريح انا اعرف ما احتاجه ومانتمني الوصل اليه .