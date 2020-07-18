ماذا سيحدث فى بريطانيا عند خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق؟.. محلل سياسي يوضح

أكد كايد عمر، المحلل السياسي، أن الشعب البريطانى ينتظر بفارغ الصبر حاليا الموعد النهائي لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي وهو نهاية ديسمبر من هذا العام وفقا لآخر اتفاق مع حكومة بوريس جونسون.





ولفت "عمر" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك تخوفات كبيرة وهو أنه إذا لم تتوصل بريطانيا إلى إتفاق تجارى مع الاتحاد فإن ذلك سيؤدي لحدوث أزمة اقتصادية جديدة مضاعفة، بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية التى تمر بها بسبب كورونا.





قال كايد عمر إن بريطانيا الآن تحتفل بنجاح فحوصات الأجسام المضادة لكورونا خلال 20 دقيقة فقط، مشيرا إلى أن تلك العملية تعتمد على أن أى إنسان يصاب ب فيروس كورونا سيتكون لديه مناعة قوية تقاوم هذا المرض. في سياق آخر





وأضاف أن أي إنسان يصاب بفيروس كورونا ويشفى منه تتكون لديه مناعة قوية ضد هذا المرض، موضحا أنه إذا تم نقل بلازما الدم الخاصة به إلى شخص مصاب فأن هناك مناعة ستتكون بشكل تلقائي للشخص المريض ويتم شفائه.





وأوضح أن التجارب ببريطانيا حول فيروس كورونا مستمرة وتوصلت جامعة أكسفورد بشكل كبير إلى لقاح للفيروس، حيث أن تلك التجارب تتطلب وقت أطول لأنه يجب التأكد من عدم وجود مضاعفات قد تؤدى لأمراض أخرى.





وأشار إلى أن بريطانيا بشكل محدد تعتبر من السباقين فى إيجاد العلاجات لمعالجة الفيروس، متابعا أنه في الفترة الأخيرة تم اكتشاف أن علاج الديكتاميتازون قد يساعد 30% من مصابي كورونا في الشفاء وآخرين يؤدى بهم للوفاة، كما أن هناك عملا مستمرا دؤوبا بالقطاعات الصحية هناك.





وأكد أن ما قبل اللقاح وما بعده ستكون مراحل مختلفة فى مواجهة الفيروس.