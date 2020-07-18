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منوعات

أب ينقذ طفله من الموت المحقق بين فكي قرش

السبت 18/يوليه/2020 - 03:28 م
طفل ينجو من الموت
طفل ينجو من الموت بين فكي قرش بسبب شجاعة والده
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قسم المنوعات
تحول أب أنقذ طفله البالغ 10 سنوات من الموت المحقق بين فكي قرش إلى بطل محلي، حيث أثارت الواقعة ضجة وسط إشادات بالأب الشجاع.

كان الطفل في رحلة صيد بأحد  شواطئ استراليا، على بعد 5 كليومترات من الشاطئ، بينما قفز القرش لأعلى ليسبحه إلى البحر.

لم يتردد الأب للحظة، ليقفز في المياه ويتمكن من إنقاذه من فكي سمكة القرش إلى أن جعلها تسبح بعيدا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" نقل الصبي إلى المستشفى وهو مصاب بجروح خطيرة في رأسه وذراعيه وصدره، لكن حالته شبه مستقرة.

وذكرت إدارة الإسعاف في تسمانيا الاسترالية أن الطفل كان على متن سفينة صيد طولها 6 أمتار عندما سحبه القرش للمياه، حيث كان رفقة والده ورجلين آخرين.

وعرف عن الوالد كونه مشاركا بشكل كبير في ألعاب كرة القدم الأمريكية، بينما أثنى زملاؤه على شجاعته والمخاطرة بحياته ليتمكن في النهاية من إنقاذ الطفل.
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