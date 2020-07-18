أب ينقذ طفله من الموت المحقق بين فكي قرش

تحول أب أنقذ طفله البالغ 10 سنوات من الموت المحقق بين فكي قرش إلى بطل محلي، حيث أثارت الواقعة ضجة وسط إشادات بالأب الشجاع.





كان الطفل في رحلة صيد بأحد شواطئ استراليا، على بعد 5 كليومترات من الشاطئ، بينما قفز القرش لأعلى ليسبحه إلى البحر.





لم يتردد الأب للحظة، ليقفز في المياه ويتمكن من إنقاذه من فكي سمكة القرش إلى أن جعلها تسبح بعيدا.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" نقل الصبي إلى المستشفى وهو مصاب بجروح خطيرة في رأسه وذراعيه وصدره، لكن حالته شبه مستقرة.





وذكرت إدارة الإسعاف في تسمانيا الاسترالية أن الطفل كان على متن سفينة صيد طولها 6 أمتار عندما سحبه القرش للمياه، حيث كان رفقة والده ورجلين آخرين.



