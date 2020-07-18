AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ليبرمان ينتقد تعامل الحكومة الإسرائيلية مع وباء كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 03:42 م
ليبرمان
ليبرمان
Advertisements
سمر صالح
انتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان تعامل الحكومة الإسرائيلية مع وباء كورونا.

وقال ليبرمان وفق موقع "والاه" العبري قبل اجتماع مجلس الوزراء غدا، يجب معالجة الأزمة بالتوافق وليس بالهستيريا، واتخاذ جميع القرارات على أساس معلومات موثوقة".

وذكرت القناة 11 العبرية، أن "هبات الكورونا" التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل يومين ليست على جدول أعمال الحكومة، ولا يُعرف متى ستتم المصادقة على تحويلها إلى حسابات الإسرائيليين البنكية.
 
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه على الرغم من تعهد نتنياهو الأسبوع الماضي بتوزيع المساعدات بسرعة لجميع الإسرائيليين للمساعدة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، إلا أن اقتراح المنحة ليس على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي يوم الأحد.
 
وبحسب مصادر مطلعة فإنه بعد استكمال الإجراءات القضائية بهذا الشأن ستقوم الحكومة بإقرار صرف الهبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتنياهو مخادع والضم دعاية انتخابية.. ليبرمان يهاجم رئيس حكومة إسرائيل

ترشيحاتنا

رويترز: مصر تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا

فى عيد ميلاد عبد الله الرويشد.. عمره الحقيقي وعدد زيجاته

دعاء صلاة الضحى يغفر الذنب ويفرج الكرب والهم

بسبب تصريحاته بانتقال المحمدي للأهلي.. غضب في الشارع الإسماعيلاوي على مهيب عبد الهادي

أسعار هيونداي hundai اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور

بعد إعلانها الانفصال عنه بسبب الخيانة.. صديق المقريف يكذب رواية روان حسين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج بسيط.. زوجة مصطفى فهمي بملابس صيفية تبرز ملامحها

مهددة بالانقراض.. قصة الصيد الجائر للفيلة فى أفريقيا

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. صور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز