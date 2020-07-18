ليبرمان ينتقد تعامل الحكومة الإسرائيلية مع وباء كورونا

انتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان تعامل الحكومة الإسرائيلية مع وباء كورونا.



وقال ليبرمان وفق موقع "والاه" العبري قبل اجتماع مجلس الوزراء غدا، يجب معالجة الأزمة بالتوافق وليس بالهستيريا، واتخاذ جميع القرارات على أساس معلومات موثوقة".



وذكرت القناة 11 العبرية، أن "هبات الكورونا" التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل يومين ليست على جدول أعمال الحكومة، ولا يُعرف متى ستتم المصادقة على تحويلها إلى حسابات الإسرائيليين البنكية.



وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه على الرغم من تعهد نتنياهو الأسبوع الماضي بتوزيع المساعدات بسرعة لجميع الإسرائيليين للمساعدة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، إلا أن اقتراح المنحة ليس على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي يوم الأحد.



وبحسب مصادر مطلعة فإنه بعد استكمال الإجراءات القضائية بهذا الشأن ستقوم الحكومة بإقرار صرف الهبات.

