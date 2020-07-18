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محافظات

تكريم 57 ممرضا وممرضة من مصابي فيروس كورونا بالأقصر

السبت 18/يوليه/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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شمس يونس

نظمت مستشفى الاقصر الدولى، اليوم "السبت"، إحتفالية كبري لتكريم 57 ممرضا وممرضة من الذين تعافوا من فيروس كورونا خلال الفترة الماضية بعد إصابتهم به خلال مواجهة الفيروس بمستشفيات العزل المختلفة بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور إسماعيل العربى مدير عام مستشفى الأقصر الدولى والدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض بمصر.


وشهدت الاحتفالية تقديم شهادات تقدير وتكريم 57 ممرضا وممرضة من تمريض مستشفيات الأقصر العام للعزل ومستشفى إسنا للعزل ومستشفى الحميات ومستشفى العديسات ونزل الشباب بالطود ومستشفى القرنة والتى  خصصت لخدمة مصابى كورونا.


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كانت مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي، برئاسة الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفي، اعلنت عن شفاء وخروج دفعة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا كوفيد -19.

وأوضحت مدير عام المستشفي أن الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمود خضري مدير العزل نجح فى علاج وخروج ٢٦ حالة تعافي جدد من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19".

جدير بالذكر أن عدد حالات التعافي والخروج النهائي وصل إلى ١٠٠٢ حالة تعافي وخروج نهائي، وايضا اكثر من 16 ولادة قيصرية مسجلين أعلى نسب الشفاء وعمليات ولادة قيصرية على مستوى الجمهورية وبالتحديد مستشفيات العزل الصحي.
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