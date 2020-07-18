تكريم 57 ممرضا وممرضة من مصابي فيروس كورونا بالأقصر

نظمت مستشفى الاقصر الدولى، اليوم "السبت"، إحتفالية كبري لتكريم 57 ممرضا وممرضة من الذين تعافوا من فيروس كورونا خلال الفترة الماضية بعد إصابتهم به خلال مواجهة الفيروس بمستشفيات العزل المختلفة بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور إسماعيل العربى مدير عام مستشفى الأقصر الدولى والدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض بمصر.





وشهدت الاحتفالية تقديم شهادات تقدير وتكريم 57 ممرضا وممرضة من تمريض مستشفيات الأقصر العام للعزل ومستشفى إسنا للعزل ومستشفى الحميات ومستشفى العديسات ونزل الشباب بالطود ومستشفى القرنة والتى خصصت لخدمة مصابى كورونا.





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اعلنت عن شفاء وخروج دفعة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا كوفيد -19. كانت مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي، برئاسة الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفي،





وأوضحت مدير عام المستشفي أن الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمود خضري مدير العزل نجح فى علاج وخروج ٢٦ حالة تعافي جدد من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19".



