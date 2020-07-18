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تعليم

التعليم العالي: نجاح الجامعات في تنظيم امتحانات الفرق النهائية فاق التوقعات

السبت 18/يوليه/2020 - 03:39 م
الدكتور محمد الطيب
الدكتور محمد الطيب
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نهلة الشربيني

قال الدكتور محمد الطيب، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك نجاحا منقطع النظير استطاعت الجامعات تحقيقه في امتحانات طلاب الفرق النهائية وفاق التوقعات.

 

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وأضاف "الطيب"، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن هناك تقريرا يوميا من رؤساء الجامعات يتم توجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

 

وأوضح الدكتور محمد الطيب، أنه يتم رصد ما تذكر وزارة التعليم العالي حول وجود حالات كورونا ولكن الواقع أننا لم نتسلم خلال التقارير التي قدمتها الجامعات منذ بدء امتحانات الفرق النهائية، ما يمكن ذكره حول انتقال كورونا بين الطلاب والاشتباه في وجود حالات بالجامعات.

 

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يستدعي الطوارئ ولا يوجد ما يشير إلى وجود زيادة في الحالات بسبب زيادة الأعداد بسبب الامتحانات من خلال المتابعة بشكل يومي والتقارير يومية التي تقدمها الجامعات.


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